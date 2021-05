Bayern bestätigt Muskelfaserriss bei Goretzka: Sorgen vor EM

Leon Goretzka fällt für den Rest der Bundesligasaison wegen einer Oberschenkelverletzung aus und weckt damit Sorgen für den Auftakt der Fußball-Europameisterschaft. Der Nationalspieler des FC Bayern erlitt beim 6:0 am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, wie der Rekordmeister am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte der „Kicker“ darüber berichtet.

Die Bayern gaben in dem knappen Statement lediglich bekannt, dass der Mittelfeldspieler für die restlichen Liga-Partien ausfällt. Eine Prognose, ob Bundestrainer Joachim Löw mit dem 26-Jährigen für die EM und das Auftaktspiel am 15. Juni gegen Frankreich rechnen kann, gab es nicht. Laut „Kicker“ werde es ein Wettlauf mit der Zeit.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-543710/2

Mitteilung

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Torschützenliste

Meisterliste

Bundesliga-Torschützenkönige

Gladbach-Kader

Gladbach-Spielplan

Kicker-Bericht über Goretzka