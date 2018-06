Bayern beschließt „Asylplan“: Abschiebungen in Eigenregie

Ab August sollen abgelehnte Asylbewerber aus Bayern bei Bedarf mit Charterflugzeugen in weiß-blauer Regie in ihre Heimat abgeschoben werden. Das Kabinett stimmte am Dienstag einstimmig für den sogenannten Asylplan, der durch geänderte Abläufe eine deutlich restriktivere Zuwanderungspolitik zum Ziel hat. „Wir wollen zeigen, dass unser Rechtsstaat funktioniert und dadurch auch Vorbild in Deutschland sein kann“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) will den Plan bei der an diesem Mittwoch startenden Konferenz in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern vorstellen. Bei SPD und Grünen stießen Söders Pläne auf deutliche Kritik, auch der Landes-Caritasverband reagierte enttäuscht.

Damit verschärft gut vier Monate vor der Landtagswahl die CSU-Staatsregierung mit dem Vorhaben ihren Kurs in der Asylpolitik. Neben den Abschiebeflügen mit speziell geschulten Polizisten sieht das Konzept zudem die Einrichtung sieben sogenannter Ankerzentren für Asylbewerber allein in Bayern vor. Ziel ist es, Asylverfahren zu beschleunigen. Dort soll es keine Geldleistungen für Asylbewerber mehr geben, sondern nur noch Sachleistungen.

„Jetzt sollen Bayerns Polizistinnen und Polizisten auch noch umschulen auf Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter“, spottete der Generalsekretär der bayerischen SPD, Uli Grötsch. „An Platzmangel in Flugzeugen sind Abschiebungen noch nie gescheitert.“ Vielmehr gebe es oft handfeste rechtliche Gründe, die eine Abschiebung verbieten. „Wir in der SPD nennen das Rechtsstaat.“

„Unterm Strich ist Söders „Asylplan“ eine Schreckensliste für Hilfesuchende, die vielleicht dem einen oder anderen Asylgegner gefällt, aber nichts effektiver, rechtsstaatlicher, schneller oder günstiger macht - und schon gar nichts menschlicher“, erklärte die asylpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christine Kamm. Zu den Charterflügen in bayerischer Regie erklärte sie: „Ich kann nicht erkennen, was schneller oder besser gehen soll, wenn Söder statt Seehofer den Charterflug bezahlt.“

Auch der Landes-Caritasverband Bayern übte deutliche Kritik an Söders Asylplan. Das Thema Integration werde leider nur am Rande erwähnt, erklärte Landes-Caritasdirektor Bernhard Piendl. Der Beschluss des Kabinetts zeichne ein verzerrtes Bild von der derzeitigen Flüchtlingssituation. Die persönlichen Schicksale hinter den Flüchtlingszahlen schienen derzeit niemanden zu interessieren. „Jedenfalls verliert der Kabinettsbeschluss kein Wort darüber.“ Gerade das aber erwarte er in einer Gesellschaft, die sich auf ihre christliche Prägung berufe.

Die sieben Ankerzentren, in denen Asylbewerber künftig das gesamte Asylverfahren durchlaufen sollen, sollen nicht neu errichtet werden. Vielmehr sollen bereits bestehende Einrichtungen entsprechend umgewidmet - aber nicht vergrößert - werden: nämlich Manching (Oberbayern), Bamberg (Oberfranken), Schweinfurt (Unterfranken), Zirndorf (Mittelfranken), Regensburg (Oberpfalz), Deggendorf (Niederbayern) und Donauwörth (Schwaben). Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will bundesweit solche Zentren einrichten, die Mehrzahl der Bundesländer sperrt sich aber bislang dagegen.