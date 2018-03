Bayern bei Bioenergie vorne: Aber kaum noch neue Anlagen

Bayern nimmt in der Erzeugung von Bioenergie im Ländervergleich eine Spitzenposition ein. 2016 waren im Freistaat 3756 Biomasseanlagen installiert, wie das Wirtschaftsministerium in München mitteilte - das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Den Angaben zufolge wurden 2016 in Bayern 8,7 Terawattstunden Strom aus Bioenergie erzeugt. Biogas leistete daran mit rund drei Vierteln mit Abstand den größten Anteil.

Neue Biogasanlagen gehen allerdings kaum noch ans Netz. 2016 belief sich der Zubau in Bayern demnach auf rund 2,5 Prozent. Im Jahr davor war der Wert mit rund einem Prozent sogar noch geringer. Grund dafür seien gesunkene Einspeisevergütungen für Strom aus Biomasse, sagte Andrea Horbelt vom Fachverband Biogas. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das die staatlichen Vergütungen festlegt, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach novelliert.

Auch bestehende Anlagen könnte es bald treffen, warnt Horbelt. 2020 läuft für die ersten Biogasanlagen die auf 20 Jahre angelegte EEG-Förderung aus. Eine Anschlussvergütung kann zwar beantragt werden, aber die Bedingungen werden dann schwieriger, sagte Horbelt. „Ich weiß von einigen Betreibern, die sich überlegen, ob sie das noch mal auf sich nehmen.“

