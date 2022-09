Bayern befürchtet Chaos bei Attestpflicht für Schüler

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat vor einem Chaos wegen der Attestpflicht für Schüler nach einer Corona-Infektion gewarnt. „Die Bundesregierung muss das neue Infektionsschutzgesetz so fassen, dass Kinder und Jugendliche nicht jedes Mal ein ärztliches Attest benötigen, um wieder in die Schule oder in die Kindertageseinrichtung zurückkehren zu dürfen“, sagte der CSU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Ein negativer Schnelltest sollte ausreichen.“ Der jetzige Entwurf sei praxisuntauglich, belaste die Ärzte und benachteilige Kinder und Jugendliche.

