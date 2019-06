Bayern-Basketballer wollen Meisterschaft perfekt machen

Die Basketballer des FC Bayern wollen heute die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Nach Siegen zu Hause und in Berlin streben die Münchner den dritten Sieg der Serie und damit die erfolgreiche Titelverteidigung im Schnelldurchgang an. Die Truppe von Coach Dejan Radonjic verlor in den Playoffs noch kein Spiel und könnte als erst vierter Club in der Geschichte der Basketball-Bundesliga die Playoffs mit einer perfekten Bilanz ohne Niederlage beenden.

Berlin will mit dem Rücken zur Wand die Wende erzwingen. Das Team aus der Hauptstadt ist erprobt in Spielen, in denen es um alles geht: Im Pokal und in Europa standen sie in dieser Spielzeit bereits acht Mal vor der Situation, dass eine Niederlage das Aus bedeutet hätte. Sechsmal glückte ein Sieg. Die Niederlagen kamen allerdings ausgerechnet in den Spielen, in denen es um die Titel ging.

