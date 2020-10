Bayern-Basketballer verlieren Trainer und Euroleague-Duell

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague die Tabellenführung verloren. Der Bundesligist unterlag bei Real Madrid mit 82:100 (45:49). In der Tabelle liegen die Bayern mit vier Siegen aus sechs Spielen auf dem dritten Platz. Bester Werfer der Partie war am Donnerstag Real-Profi Jaycee Carroll mit 19 Punkten.

In der spanischen Hauptstadt erlebten die Bayern, bei denen die Leistungsträger Nihad Djedovic und Vladimir Lucic wieder im Aufgebot standen, einen unglücklichen Start. Nach zwei technischen Fouls wurde Trainer Andrea Trinchieri aus dem Innenraum verwiesen (4.).

Auf dem Feld lief es nicht besser. Madrid führte nach fünf Minuten mit 16:8 und profitierte von einer schwachen Wurfquote und einer nachlässigen Defensivarbeit der Gäste. Im zweiten Viertel zeigten die Bayern ihre beste Leistung. Sie steigerten sich in allen Bereichen und gingen zeitweise sogar in Führung (36:35/16.).

Die effizienten Madrilenen meldeten sich in der zweiten Halbzeit aber wieder zurück und fügten den letztendlich chancenlosen Münchnern die erste Niederlage nach vier Euroleague-Siegen nacheinander zu.

Statistik

Tabelle

Kader FC Bayern Basketball