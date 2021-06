Bayern-Basketballer verleihen Rudan nach Belgrad

Der FC Bayern hat Basketball-Talent Matej Rudan verliehen. Der 20-Jährige soll in den nächsten zwei Spielzeiten bei KK Mega Basket in Belgrad Erfahrung sammeln und sich auf dem guten Niveau etwa der osteuropäischen Adria Liga beweisen, teilten die Münchner am Dienstag mit. Der Power Forward könne in dem renommierten Ausbildungsteam seine Karriere voranbringen, erhoffen sich die Bayern. Beim serbischen Vizemeister spielten schon einige spätere Stars, unter anderem Nikola Jokic, der diesjährige MVP der NBA. Rudan hatte in der Saison sein Debüt bei den Bayern-Profis gegeben und war in der Liga und im DBB-Pokal insgesamt 14 Mal zum Einsatz gekommen.

