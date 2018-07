Bayern-Basketballer verlängern Vertrag mit Trainer Radonjic

Die Basketballer des FC Bayern setzen weiter auf ihren Meistertrainer Dejan Radonjic. Der Bundesligist verlängerte den Vertrag des Montenegriners um ein Jahr bis zum Ende der kommenden Saison. Das beschlossen Vereinspräsident Uli Hoeneß, Geschäftsführer Marko Pesic und Sportdirektor Daniele Baiesi, wie der Verein am Montag bekanntgab. Der 48 Jahre alte Radonjic hatte das Team erst im April übernommen, danach aber zum Meistertitel geführt. In der kommenden Saison soll er die ambitionierten Bayern zu Erfolgen in der Liga und im kräftezehrenden Elitewettbewerb Euroleague coachen.

Der Kontrakt des Ex-Profis lief ursprünglich nur bis Saisonende, allerdings hatten sich die Bayern eine Option auf eine Verlängerung gesichert. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das der Verein mir erneut entgegen bringt“, wurde der Coach zitiert. „Ich werde mein Bestes geben, damit auch die nächste Saison erfolgreich wird, auch wenn die nächste Herausforderung mit der Euroleague-Teilnahme im neuen Format alles andere als einfach wird. Doch genau diese Aufgaben sind es, für die wir hier alle unglaublich hart arbeiten.“

Manager Baiesi lobte die Arbeit und Flexibilität des Nachfolgers von Chefcoach Sasa Djordjevic. Dieser habe „die Aufgabe bei uns in einer schwierigen Situation übernommen und das Schiff dann sicher in den Hafen gebracht. Er hat dabei unser Team über Grenzen gepusht und sich bestens in die FC Bayern-Familie eingefügt“, sagte der Italiener.

Nach der Vertragsfixierung mit Radonjic stehen bei Bayern weitere Personalentscheidungen an, der Verbleib von einigen Leistungsträgern ist nicht gesichert. In der vorigen Woche hatte Aufbauspieler Reggie Redding seinen Weggang in die Türkei zu Türk Ankara verkündet.

Mitteilung FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern