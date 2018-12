Bayern-Basketballer siegen knapp in Mailand

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Männer haben am Dienstag gegen 20.20 Uhr eine 48-jährige Frau und deren 39-jährige Bekannte im Knollengraben in Ravensburg überfallen, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.

Die maskierten Täter hatten zunächst an der Haustür geklingelt und beim Öffnen der Tür die Geschädigte in den Hausflur gedrängt, wo sie von den Unbekannten zu Boden gestoßen wurde. Während einer der Männer die Frau auf den Fußboden drückte, begab sich sein Komplize in ein Zimmer, wo er auf die 39-Jährige traf, die ihrer Freundin ...