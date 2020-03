Bayern-Basketballer setzen Trainingsbetrieb aus

Die Basketballer des FC Bayern München setzen wegen der Coronavirus-Pandemie den Trainingsbetrieb aus. Geschäftsführer Marko Pesic informierte die Mannschaft bei einem Meeting mit dem gesamten Betreuerstab über diese Entscheidung. Die Teamaktivitäten sind laut Mitteilung vom Freitag zunächst für eine Woche ausgesetzt.

„Es gibt aktuell wichtigere Sachen als Basketball“, sagte Kapitän Danilo Barthel, „ich denke und hoffe, auch alle Fans und Partner haben dafür Verständnis.“ Wie Pesic sagte auch Club-Präsident Herbert Hainer den Spielern „jede Unterstützung“ des Clubs zu, „wir sind dafür 24 Stunden täglich verfügbar.“

Die Euroleague hat am Freitag die tags zuvor verkündete Spielpause auf mindestens bis 11. April datiert; die BBL setzt nach dem Beschluss vom Donnerstag bis auf Weiteres aus. Die Clubs wollen das weitere Vorgehen bei einem zweiten Krisentreffen in den nächsten 14 Tagen neu bewerten. Auch die Nachwuchsteams des Deutschen Meisters haben am Donnerstag ihren Trainingsbetrieb einstellt.

