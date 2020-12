Bayern-Basketballer selbstbewusst gegen FC Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern München wollen auch gegen Spitzenteam FC Barcelona ihre starken Vorstellungen in der Euroleague fortsetzen. „Es ist nicht das erste Star-Ensemble, gegen das wir spielen“, sagte Flügelspieler Paul Zipser am Dienstag. „Wir wissen, was wir können.“

Die anderen Euroleague-Teams würden die Münchner ernst nehmen. „Barcelona nimmt uns ernst“, versicherte Zipser vor dem Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr). Die Mannschaft von Andrea Trinchieri hat von ihren 16 internationalen Partien zehn gewonnen, Barcelona hat einen Sieg mehr auf dem Konto. „Die können alle werfen“, befand Zipser. Es sei aber nicht das erste Team, das „soviel Talent mitbringt“.

Trinchieri lobte die Mannschaft von Coach Sarunas Jasikevicius: „Großartige Spieler, großartiger Trainer, eine Macht.“ Es gehe darum, die Herausforderung anzunehmen und nicht zu viel Respekt vor dem Team um NBA-Rückkehrer Nikola Mirotic zu haben.

