Bayern-Basketballer mit hochklassigen Tests vor Saisonstart

Die Basketballer des FC Bayern bestreiten zwei Wochen vor ihrem Saisonauftakt bei einem Mini-Turnier hochklassige Tests. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, richten sie im Audi Dome den neuen sogenannten Magentasport Cup aus. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri trifft in ihrem Halbfinale am 11. September (18.00 Uhr) auf den italienischen Meister Virtus Bologna. Das zweite Halbfinale bestreiten die Euroleague-Konkurrenten Roter Stern Belgrad und Panathinaikos Athen (15.00 Uhr). Tags darauf finden das Spiel um Platz drei und das Finale statt. In der Bundesliga empfangen die Münchner zum Start am 26. September Ulm.

