Bayern-Basketballer können mit Sieg ins Finale einziehen

Mit einem Sieg bei Titelverteidiger Brose Bamberg können die Basketballer des FC Bayern in das Finale um die deutsche Meisterschaft einziehen. Vor dem Spiel heute in Franken führt der Pokalsieger in der Best-of-Five-Halbfinalserie mit 2:1. Die dritte Begegnung hatten die Bayern am vergangenen Samstag mit 99:67 klar für sich entschieden. „Wir müssen erneut darauf vorbereitet sein, dass die nächste Partie wieder völlig anders verlaufen kann. Ich zumindest erwarte ein anderes Auftreten der Bamberger“, sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic. Als erster Finalteilnehmer steht ALBA Berlin bereits fest.

