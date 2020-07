Bayern-Basketballer holen Center Reynolds

Die Basketballer des FC Bayern treiben ihre personellen Planungen weiter voran. Die Münchner verpflichteten Center Jalen Reynolds von Maccabi Tel Aviv. Wie der entthronte deutsche Meister am Freitag mitteilte, erhält der 27-jährige US-Amerikaner einen Vertrag für die kommende Saison plus die Option auf ein weiteres Jahr.

„Jalen ergänzt unseren Frontcourt um sehr viel Physis und Athletik. Er steht für Energie, starkes Rebounding und eine gewisse Präsenz in der Zone, die uns sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung sehr gut zu Gesicht stehen wird“, erklärte Sportdirektor Daniele Baiesi.

Reynolds ist nach JaJuan Johnson (Bahcesehir Istanbul), Wade Baldwin (Olympiakos Piräus) und Malcolm Thomas (Fenerbahce Istanbul) der vierte Neuzugang der Bayern. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, wir alle wollen uns nächste Saison neu beweisen. Das ist also auch für mich eine großartige Möglichkeit und ich werde alles dafür tun, dabei zu helfen, dass unsere Mannschaft um Titel spielt“, sagte Reynolds.

Der vor einem Jahr verpflichtete französische Center Mathias Lessort (Unicaja Malaga) kehrt dagegen nicht zu den Bayern zurück.

