Bayern-Basketballer holen Aufbauspieler Amaize zurück

Der FC Bayern hat Basketball-Nationalspieler Robin Amaize zurückgeholt und seine Transferplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen. Der 26 Jahre alte Aufbauspieler war in der vergangenen Spielzeit an die EWE Baskets Oldenburg verliehen. Nun kehrt er nach München zurück, wo er zugleich seinen Vetrag um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängerte. Amaize ist der sechste „und damit letzte“ Neuzugang, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß.

„Ich bin zuversichtlich, dass ich unter den neuen Voraussetzungen hier noch mehr als im ersten Jahr auf dem Feld mein Potenzial zeigen kann“, sagte der Guard. Er hatte 2019 dem Meisterteam der Bayern angehört, in jener Spielzeit aber keine tragende Rolle gespielt.

Vor Amaize hatten die Münchner um Neu-Trainer Andrea Trinchieri bereits Wade Baldwin, Nick Weiler-Babb, JaJuan Johnson, Jalen Reynolds und Malcolm Thomas verpflichtet.

Spielplan Bayern

Kader Bayern

Tabelle Euroleague

Bayern auf Euroleague-Homepage