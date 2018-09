Bayern-Basketballer bereit für Dreifachbelastung

Kurz vor dem Saisonstart fühlen sich die Basketballer des FC Bayern bereit für die kräfteraubende Dreifachbelastung aus Bundesliga, Euroleague und DBB-Pokal. „Ich weiß, was das für eine Herausforderung ist, aber wir können das schaffen“, sagte Trainer Dejan Radonjic am Mittwoch. Am Freitag beginnt für die Münchner die Mission Titelverteidigung in der Meisterschaft mit einem Gastspiel in Ulm, Mitte Oktober steht der Euroleague-Auftakt an. Trotz des Starts im Elite-Wettbewerb sagte Vereinspräsident Uli Hoeneß, der Fokus bleibe auf der BBL: „Wichtig ist, bei aller Euroleague-Euphorie nicht zu vergessen, dass wir unbedingt deutscher Meister werden wollen.“

Die Münchner werden erstmals im neuen Euroleague-Format mit 30 Partien in der Vorrunde antreten. Diese extreme Mehrbelastung wurde dem einstigen Serienmeister Brose Bamberg im Vorjahr zum Verhängnis. Das will Bayern besser machen, setzt dafür etwa auf den Standortvorteil für die schweren Reisen und bleibt sportlich optimistisch. Nach dem jüngsten Vorbereitungsturnier in Kroatien mit Euroleague-Rivalen resümierte Geschäftsführer Marko Pesic: „Wir werden mindestens wettbewerbsfähig sein.“

