Bayern auch gegen S04 ohne Neuer: Neue Chance für Boateng

Fußball-Bundesligist FC Bayern München tritt gegen den FC Schalke 04 ohne Manuel Neuer an. Der Nationaltorwart wird wegen seiner Daumenverletzung am Samstagabend erneut von Sven Ulreich vertreten, auf der Bank nimmt der 19-jährige Christian Früchtl Platz. In der Innenverteidigung kommt Jérôme Boateng zum ersten Mal in der Rückrunde von Beginn an zum Einsatz. Niklas Süle erhält dafür eine Pause. Erneut Ersatz sind Thomas Müller und Franck Ribéry.

Was Neuers Einsatzchancen im Champions-League-Duell beim FC Liverpool am 19. Februar angeht, ist Bayern-Coach Niko Kovac zuversichtlich. „Ich gehe davon aus, dass er spielt“, sagte Kovac kurz vor dem Schalke-Spiel bei Sky. Ob Neuer zuvor in der Ligapartie am kommenden Freitag beim FC Augsburg auflaufen kann, ließ Kovac offen: „Das müssen wir abwarten.“

