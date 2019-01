Bayern auch gegen Leverkusen ohne Robben und Ribéry

Der FC Bayern wird im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen voraussichtlich weiter auf Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten. „Ich glaube nicht, dass es für das Wochenende reichen wird“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir wollen kein Risiko eingehen, denn wir werden die nächsten Wochen viele Spiele haben“, sagte der Coach im Ausblick auf die anstehenden Englischen Wochen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. „Es bringt nichts, jemanden mitzunehmen, der nicht 100 Prozent fit ist.“

Ribéry (35) hatte im Trainingslager in Doha einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und war erst am Mittwoch in das Teamtraining zurückgekehrt. Robben (35) fehlt seit Anfang Dezember ebenso wegen Oberschenkelproblemen und gab in dieser Woche sein Trainingscomeback. Thiago fehlte am Donnerstag bei der Vormittagseinheit an der Säbener Straße laut Kovac wegen „neuromuskulärer Probleme“. Bei dem Spanier geht der Trainer aber von einem Einsatz in Leverkusen aus.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern