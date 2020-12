Bayern arbeiten eher selten an Sonn- und Feiertagen. Im bundesweiten Vergleich ist der Anteil der abhängig Beschäftigten, die an mindestens einem Sonn- oder Feiertag pro Monat arbeiten, der zweitniedrigste. Das geht aus der Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Susanne Ferschl hervor.

Demnach mussten 2019 insgesamt 17,6 Prozent der abhängig Beschäftigten in Bayern an mindestens einem Sonn- oder Feiertag pro Monat arbeiten - etwas weniger als 2018. Niedriger ist der Anteil nur in Baden-Württemberg mit 16,3 Prozent. Bundesweiter Durchschnitt sind 18,8 Prozent.

3,4 Prozent der abhängig beschäftigten Bayern müssen nach eigenen Auskünften an jedem Sonn- oder Feiertag arbeiten, 6,4 nur an einem pro Monat. Frauen sind von der Sonn- und Feiertagsarbeit etwas stärker betroffen. Bei ihnen sind es 18,4 Prozent der abhängig Beschäftigten, bei Männern nur 16,9. Im bundesweiten Durchschnitt ist der Unterschied nicht einmal halb so groß.