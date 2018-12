Bayern als Gruppensieger ins Achtelfinale

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München zieht als Gruppensieger ins Champions-League-Achtelfinale ein. Die Mannschaft von Trainer Kovac rettete durch ein 3:3 (1:0) bei Ajax Amsterdam am Mittwoch Platz eins in Gruppe E. Zweimal Robert Lewandowski (13. und 87. per Foulelfmeter) sowie Kingsley Coman (90.) erzielten die Münchner Tore. Lewandowski bringt es damit insgesamt auf acht Tore in der laufenden Königsklassen-Saison. Zweimal Dusan Tadic (61. und 82. per Foulelfmeter) sowie Nicolas Tagliafico (90.+5) trafen für Ajax.

Im Achtelfinale wird den Münchnern aber Thomas Müller erst einmal fehlen, nachdem er wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah (75.). Auch Ajax beendete nach einem Platzverweis für Maximilian Wöber das Spiel in Unterzahl (67.)

