Bayerisches Gastgewerbe erwartet Preissteigerungen

Das bayerische Gastgewerbe erwartet steigende Preise. Angesichts der starken Kostensteigerungen in wesentlichen Bereichen seien diese unumgänglich, sagte Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, am Donnerstag. Als Gründe nannte er die Erhöhung des Mindestlohns, einen neuen Tarifvertrag, steigende Energiekosten und die Folgen der Pandemie. „Gastgewerbliche Betriebe sind besonders energie- und personalintensiv“, erklärte Geppert. „Um auf denselben Umsatz wie der Einzelhandel zu kommen, benötigen wir sechsmal so viele Mitarbeiter.“

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220217-99-170657/2