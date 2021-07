Bayerischer Landtag gedenkt Opfern der Flutkatastrophen

Mit einer Schweigeminute hat der bayerische Landtag am Dienstag den Opfern der schweren Hochwasserkatastrophen in Deutschland gedacht. Mit bisher 166 Toten, hunderten Verletzten und Vermissten zeige die Naturkatastrophe eine „neue Qualität“ und sei „eine der größten zivilen Katastrophen unserer Zeit“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in München. „Wieder sind Menschen in unserem Land in sehr ernster Lage sie sind in größter Not“, betonte Aigner. Praktisch aus dem Nichts sei auch in Bayern Leid und Trauer über die Menschen gekommen. Das Hochwasser habe ein extremes Ausmaß an Zerstörung hinterlassen.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-450506/2