Bayerischer Fußball-Verband erwägt vorzeitige Winterpause

Der Bayerische Fußball-Verband will nach den Spielen des Wochenendes über eine vorzeitige Winterpause für seine Amateure entscheiden. Wie der BFV am Donnerstag mitteilte, wird darüber am Montag bei einer Online-Sitzung des Vorstands beraten. Für das Wochenende, an dem gemäß der staatlichen Vorgaben Wettkämpfe weiter zugelassen sind, hält der Verband weiter an den erweiterten Verlegungsmöglichkeiten für seine Vereine fest.

„Wer spielen möchte, dem wollen wir das auch nicht verwehren - und umgekehrt haben wir absolutes Verständnis für alle, die jetzt nicht mehr spielen möchten. Zuletzt hatte der überwiegende Teil der Vereine auch noch gespielt, zwei Drittel der Spiele haben am vergangenen Wochenende stattgefunden“, sagte Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb verantwortlich ist.

Deutscher Fußball-Bund

Deutsche Fußball Liga

Deutscher Olympischer Sportbund