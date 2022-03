Bayerischer Ethikrat lobt Anti-Kriegs-Proteste in Russland

Der Bayerische Ethikrat hat den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als völkerrechtswidrig und als nicht zu rechtfertigende Aggression verurteilt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme lobt das Gremium ausdrücklich die Menschen, die in Russland ungeachtet drastischer Strafandrohungen gegen die eigene Führung protestieren. Und: Der Ethikrat warnt eindringlich davor, Menschen russischer Herkunft oder Staatsbürgerschaft in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen.

„Wir alle haben viel zu verlieren - und hoffen für die russische Gesellschaft, dass sich auch dort der Wille zu Ergebnisoffenheit, Pluralität und demokratischem Interessenausgleich durchsetzen wird“, betont der Ethikrat. „Wir hoffen, dass diese Kräfte in der Russischen Föderation in dieser Situation gestärkt werden und verneigen uns vor den mutigen Menschen, die dort unter Einsatz der eigenen Freiheit für die Freiheit der Menschen in der Ukraine protestieren.“

Der Ethikrat lobt das zivilgesellschaftliche und staatliche Engagement bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in Deutschland. Das Gremium mahnt aber auch: „Es ist uns zudem ein Anliegen, zu betonen, dass Menschen russischer Herkunft oder Staatsbürgerschaft in Deutschland nicht unter Generalverdacht geraten dürfen.“

„Dieser Angriffskrieg destabilisiert nicht nur mutwillig die europäische politische Friedensordnung, sondern bringt Unheil, Leid und Tod über die betroffenen Menschen“, heißt es in der neuen Stellungnahme des Ethikrats. „Das gilt für die ukrainische Bevölkerung und die ukrainischen Verteidiger ebenso wie für die sinnlosen Verluste, die dieser Krieg auch beim Angreifer fordert.“

Der Krieg mache darauf aufmerksam, „was freie Staaten mit einer pluralistischen Kultur, mit vielfältigen Lebensformen, mit religiöser Toleranz und individueller Freiheit, mit Gewaltenteilung und freiem Rechtswesen zu verlieren haben, wenn autoritäre Politikformen sich durchsetzen“. Der Ethikrat betont, vor diesem Hintergrund stellten sich manche Formen der Auseinandersetzung, wie sie während der Corona-Pandemie, aber auch im Nachgang der Flüchtlingsbewegungen 2015 in Deutschland zu beobachten gewesen seien, anders dar.

„Kontroversen, auch harte Differenzen sind gerade kein Hinweis auf „Diktatur“ oder auf eine Krise der Demokratie, wie immer wieder unterstellt wird“, so der Ethikrat. Und weiter: „Vielleicht kann die Aggression im Osten Europas gegen die Herausforderungen der Demokratie, des Pluralismus, der Pressefreiheit und der freien Rede als Chance begriffen werden, die inhaltliche, sachbezogene und auch kontroverse Form der politischen Willensbildung schätzen zu lernen.“

