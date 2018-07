Bayerischer Bezirketag fordert Wahlrecht für EU-Bürger

EU-Bürger sollen nach dem Willen des Bayerischen Bezirketages künftig im Freistaat auch bei Bezirkswahlen antreten und wählen dürfen. Die Forderung steht in einem 12-Punkte-Plan zur Landtagswahl am 14. Oktober 2018, den der kommunale Spitzenverband bei seiner heute in Passau beginnenden Vollversammlung beschließen will. Nachdem EU-Bürger schon ein aktives und passives Wahlrecht bei Gemeinde- und Landkreiswahlen haben, sei dies nur folgerichtig, heißt es in der Beschlussfassung. Darüber hinaus fordert der Bezirketag mehr Geld von der Staatsregierung sowie mehr Anstrengungen für die Inklusion und den Umweltschutz.