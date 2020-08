Bayerischer Bergwanderer in Tirol abgestürzt

Ein 70-jähriger Wanderer aus Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) ist in den Kufsteiner Alpen abgestürzt. Er sei am Samstagnachmittag mit seiner Frau und einem Paar aus Deutschland von der Naunspitze in Richtung Ritzau-Alm unterwegs gewesen, berichtete die Tiroler Landespolizei. Rund 200 Meter unterhalb des Gipfels habe sich ein 56-jähriger Wanderer aus Murnau (Landkreis Garmisch-Partekirchen) von hinten genähert und ihn wortlos genötigt, zur Seite zu treten. Beim Ausweichen habe der 70-Jährige auf einem losen Stein das Gleichgewicht verloren und sei, sich mehrmals überschlagend, 15 Meter abgestürzt. Mit mehreren Knochenbrüchen sei er mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen worden und werde dort stationär behandelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Gegen den Murnauer werde wegen fahrlässiger Körperletzung ermittelt.

Polizeibericht