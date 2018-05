Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) hat sich in einer gemeinsamen Präsidiumssitzung mit der CSU über zu hohe Energiepreise in Deutschland beklagt. Hier gebe es weiterhin Nachbesserungsbedarf, sagte vbw-Präsident Alfred Gaffal nach dem Treffen am Montag in München. CSU-Chef Horst Seehofer räumte ein, dass diese „Sachstandsbeschreibung“ zutreffe. Der Bundesinnenminister kündigte an, die Klage der Wirtschaft nach Berlin mitzunehmen.