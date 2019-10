Bayerische Wirtschaft hofft auf schnellen Brexit-Vertrag

Von Schwäbische Zeitung

Der Flughafen Memmingen erweitert sein Angebot und nimmt ab Ende März 2020 eine weitere Stadt in Osteuropa als Reiseziel in sein Portfolio auf: Gyumri in Armenien.

Die Stadt nahe der türkischen Grenze, mit 130.000 Einwohnern die zweitgrößte des Landes, wird künftig von Ryanair ab Memmingen zwei Mal pro Woche am Montag und am Freitag angeflogen. Der Startschuss erfolgt am 30. März 2020.

Der Staat im Kaukasus liegt im Bergland zwischen Georgien, Aserbaidschan, dem Iran und der Türkei.