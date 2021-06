Bayerische Wirtschaft erleichtert über Corona-Lockerungen

Die Wirtschaftsverbände in Bayern reagieren erfreut und erleichtert auf die bevorstehende Lockerung der Corona-Beschränkungen. „Die Chance, dass die Wirtschaft sich noch in diesem Jahr ein Stück weit von der schweren Krise erholt, stehen gut“, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, am Freitag. Die wirtschaftlichen Einbußen wieder wettzumachen, wird nach vbw-Einschätzung dauern: „Das Vorkrisenniveau wird die bayerische Wirtschaft frühestens Ende nächsten Jahres erreichen.“

Auch der bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) begrüßte die Lockerungen: „Angesichts steigender Impfquoten, sinkender Infektionszahlen und einer Entlastung in den Kliniken war es an der Zeit, dass die Politik endlich die Beschränkungen im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben mit Umsicht zurückfährt“, erklärte BIHK-Präsident Eberhard Sasse.

Besonders die hart getroffenen Wirte und Hoteliers atmen auf: „Das war ein extrem wichtiger Schritt für das Gastgewerbe“, sagte Angela Inselkammer, die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern. Der Verband forderte Lockerungen auch für Bars und andere Wirtschaften ohne Küche ebenso wie für „musikveranstaltende Betriebe“. Nach den ab Montag geltenden Vorschriften dürfen Speiselokale die Gäste wieder in der Stube bedienen, Schankwirtschaften nicht. Clubs, Diskotheken und Bordelle bleiben geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-864530/2

Informationen der bayerischen Regierung zur Corona-Pandemie

Mitteilungen der Staatskanzlei