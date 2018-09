Bayerische Universitäten: Millionen für Forschungsprojekte

Sechs Forschungsnetzwerke an bayerischen Hochschulen werden über die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder künftig mit mehr als 50 Millionen Euro gefördert. Das haben am Donnerstag in Bonn die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern sowie ein internationales Expertengremium entschieden.

Vier bayerische Universitäten waren mit ihren Anträgen erfolgreich: „Ich beglückwünsche die erfolgreichen Universitäten Bayreuth, Würzburg sowie die LMU und die TU München zu ihrem großartigen Erfolg“, teilte Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (CSU) mit.

Deutschlandweit werden 57 sogenannte Exzellenzcluster gefördert. Experten hatten am Dienstag und Mittwoch in der Endrunde über 88 Förderanträge beraten, elf davon kamen aus Bayern. Die ausgewählten Forschungsnetzwerke erhalten zusammen über sieben Jahre hinweg rund 385 Millionen Euro pro Jahr, insgesamt fast 2,7 Milliarden Euro. Drei Viertel der Mittel stellt der Bund und ein Viertel stellen die Länder, in denen die Cluster liegen. Mit der Exzellenzstrategie sollen der Wissenschaftsstandort Deutschland und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.

