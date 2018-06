Bayerische Theatertage künftig nur noch alle zwei Jahre

Von Deutsche Presse-Agentur

Die beiden ehemaligen Bundesligaprofis Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka haben die Schweiz zum ersten WM-Sieg geführt und alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals gewahrt. Den 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Serbien am Freitag in Kaliningrad sicherte der ehemalige Bayernspieler Shaqiri in der 90. Minute. Vor 33 167 Zuschauern in Kaliningrad trafen zuvor Granit Xhaka (52.) und Aleksandar Mitrovic (5.) für Serbien. „Wir haben als Mannschaft überzeugt, und ich bin sehr glücklich, dass ich das Tor beitragen konnte“, sagte Siegtorschütze Shaqiri.