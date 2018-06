Bayerische Landwirte halten etwas weniger Rinder

Der Rinderbestand in Bayern ist im November leicht gesunken.

Zum 3. November gab es in Bayern 3,252 Millionen Rinder, die in 53.787 Stallungen und im Freiland untergebracht waren, wie das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 1,0 Prozent bei der Zahl der Tiere und um 4,2 Prozent bei den Haltungen.

Milchkühe machten mit 1,22 Millionen (Vorjahr: 1,24 Millionen) 37,5 Prozent des gesamten Rinderbestands aus und waren in 38.270 Haltungen (Vorjahr: 39.945) untergebracht. (dapd)