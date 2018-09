Bayerische Landesausstellung bereits mit 100 000 Besuchern

Die Bayerische Landesausstellung im Kloster Ettal hat seit ihrer Eröffnung Anfang Mai 100 000 Besucher angelockt. Damit hat sie das gesetzte Ziel bereits fünf Wochen vor ihrem Abschluss am 4. November erreicht. „Der hohe Besucherzuspruch zeigt die Faszination der Menschen für den Mythos Bayern und alles, was ihn ausmacht“, teilte Kunstministerin Marion Kiechle (CSU) am Freitag mit.

Die Schau unter dem Titel „Wald, Gebirg und Königstraum - der Mythos Bayern“ zeigt, wie sich das idyllische Bild Bayerns mit Alpenlandschaft, Trachten und Schlössern entwickelt hat. Am 20. und 21. Oktober erwartet die Besucher das erste Holzfass-Festival. Dabei präsentieren bayerische Brauer, Winzer und Destillateure Produkte, die im Holzfass gereift sind.

Landesausstellung Kloster Ettal