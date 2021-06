Bayerische Industrie auf Vor-Corona-Niveau

Ein schweres Unwetter hat am Montagabend den Landkreis Biberach heimgesucht. An vielen Orten sind die Einsatzkräfte am Dienstag mit den Aufräumarbeiten beschäftigt oder bereiten sich auf steigende Pegel vor.

Ellwangen: DLRG-Taucher können Vermissten nur noch tot bergen Die kleine Ortschaft Ellwangen, die zu Rot an der Rot gehört, wurde überflutet. Ein 65-jähriger Mann wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Hauses von den Wassermassen überrascht und ertrank.