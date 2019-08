Bayerische Fußballclubs wollen weniger Polizei im Stadion

Besucher eines Fußballspiels in Bayern haben bisweilen den Eindruck, sich in eine hoch gefährliche Zone zu begeben – wegen der hohen Polizeipräsenz im Stadion. Die sei unnötig, sagt jetzt Max Deisenhofer, sportpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Weil in den vergangenen Jahren die Zahl der in den Stadien verletzten Personen erheblich abgenommen hat, fordern Deisenhofer und mehrere große Fußballvereine weniger Polizeipräsenz in den Stadien. Vorbilder dafür sind Nordrhein-Westfalen und neuerdings auch Baden-Württemberg.

Am kommenden Dienstag hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit Präsidenten, Geschäftsführern, Vorstandsvorsitzenden und Sicherheitsbeauftragten von Fußballvereinen der 1. bis 3. Liga zu einem Gespräch mit genau diesem Inhalt eingeladen. Im Vorfeld wolle er sich daher nicht äußern, sagte ein Sprecher.

Initiative der Fanbeauftragten

Die Fans dagegen umso lieber. In einem offenen Brief beklagen Fan-Hilfen von Fußballvereinen aus München, Unterhaching, Nürnberg, Fürth, Augsburg, Regensburg und Würzburg die „Kriminalisierung“ ganzer Fan-Lager. Politikern vermittelten teilweise der Eindruck, der Stadionbesuch sei mit Gefahren für Leib und Leben verbunden.

Der Statistik zufolge sind die Stadien in den vergangenen Jahren tatsächlich sicherer geworden. In der Saison 2018/2019 haben nach Auskunft des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Deisenhofer etwa 3,6Millionen Zuschauer die Fußballspiele der ersten, zweiten und dritten sowie der Regionalliga besucht. Dabei wurden 88 Stadiongäste (2017/2018: 98) verletzt. Unter den Verletzten waren 25, die durch Pefferspray und Reizgas – vermutlich der Polizei – geschädigt wurden. „Große Verwunderung“ herrscht bei den Fan-Betreuern über die hohen Zahlen von gewaltbereiten Fans, die das Innenministerium angegeben hat. Demnach hat die bayerische Polizei 32313 gewaltbereite Fans und 4137als „gewaltsuchend“ bezeichnete Fans im Visier. Und offenbar auch unter Kontrolle: In der jüngsten Saison wurden nur 477Straftaten registriert, in der Vorsaison waren es 556.

Die Fan-Hilfen vergleichen das Geschehen in den Stadien mit der Sicherheit auf dem Oktoberfest mit seinen 6,3 Millionen Besuchern. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich auf dem Volksfest mehr Straftaten pro 100000 Besucher ereignen als in den Stadien (15,78 im Vergleich zu 13,25). Die Zahl der Verletzten erreichte auf dem jüngsten Oktoberfest 3333, davon 717 durch Alkohol – in den Stadien aber nur 88.

Die Stadien in Bayern würden immer sicherer, folgert daraus der Grünen-Abgeordnete Deisenhofer. Das sei auch ein Verdienst der Polizei und der Fan-Projekte. Das CSU-Innenministerium wolle das aber nicht sehen und schicke mehr und mehr Sicherheitskräfte in und um die bayerischen Stadien, obwohl die Polizei einen hohen Überstundenberg vor sich her schiebe.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern steht dem Präsenzabbau in den Fußballstadien nach den Worten des stellvertretenden Landesvorsitzenden Peter Pytlik offen gegenüber. „Wir würden es begrüßen, wenn wir weniger Einsatzkräfte stellen müssten“, sagte Pytlik auf Anfrage. Allerdings müssten die Vereine dann auch mehr eigenes Sicherheitspersonal in die Stadien schicken. Die Aufgaben um die Arenen herum von Verkehrslenkung bis zur Präsenz in den öffentlichen Verkehrsmitteln blieben der Polizei aber auf jeden Fall. Außerdem beobachte man eine gestiegene Gewaltbereitschaft. Neu sei auch, dass sich die Polizei zum Teil schon um Spiele in der Regionalliga kümmern müsse.