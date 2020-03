Bayerische Autoren in Not durch Corona

Die Corona-Krise trifft die Autoren in Bayern hart. Wie der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Bayern (VS) am Donnerstag mitteilte, mache jeder hauptberufliche Autor in den Monaten März und April durchschnittlich rund 3100 Euro Verlust. Dies habe eine landesweite Umfrage ergeben. Grund für die großen finanziellen Einbußen seien vor allem die Absagen von Veranstaltungen wie Buchmessen und die Schließungen verschiedener Bildungseinrichtungen wegen Corona. Einem VS-Sprecher zufolge sei aber die Corona-Soforthilfe der Staatsregierung für Freiberufler mit geringem Einkommen ein positives Signal.

