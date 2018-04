Bayer wohl mit Tah gegen Bayern

Bayer Leverkusen kann im Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) sehr wahrscheinlich auf Jonathan Tah zurückgreifen. „Ich habe die Hoffnung, dass er zur Verfügung stehen kann“, sagte Trainer Heiko Herrlich am Montag. Fußballprofi Tah hatte am Samstag wegen muskulärer Probleme kurzfristig auf einen Einsatz gegen Eintracht Frankfurt (4:1) verzichten müssen. Bayer fehlen somit wohl nur die Langzeitverletzten Joel Pohjanpalo und Wendell. „Wir haben verschiedene Wehwehchen, aber ich bin optimistisch, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen können“, sagte Herrlich.

Gegen die bereits als Meister feststehenden Münchner rechnet sich der Coach des Tabellendritten durchaus eine Chance aus. „Morgen geht es um Leben und Sterben“, sagte Herrlich. „Natürlich liegt keiner tot auf dem Platz, aber man stirbt sportlich. Und wir würden gerne noch ein paar Wochen weiterleben und zum Endspiel fahren.“

Seinen Spielern habe er als zusätzliche Motivation von der großartigen Erfahrung seiner beiden Pokalsiege als Spieler 1993 mit Bayer und 1995 mit Borussia Mönchengladbach erzählt, berichtete der 46-Jährige: „Ein Pokalsieg ist ein bleibender Wert, ein Reichtum, der nix mit materiellen Dingen zu tun hat. Und eine Freude, die immer bleibt.“

