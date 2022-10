Bautrupp will ungefragt neue Hauseinfahrt anlegen

In der Oberpfalz ermittelt die Polizei nach ungefragten Bauarbeiten gegen eine britische Teerkolonne. Der Trupp hatte im Weiler Lohbügl (Kreis Schwandorf) begonnen, ohne Auftrag des verblüfften Hausbesitzers die Einfahrt eines Anwesens zu erneuern, wie die Polizeistation Nittenau am Donnerstag mitteilte.

Der Mann rief die Polizei, doch als die Streife eintraf, hatten die Arbeiter die alte Einfahrt bereits größtenteils abgetragen. Der Hausbesitzer zeigte die Arbeiter und ihren Chef wegen Betrugs und Sachbeschädigung an. Offenbar erklärten sich die Bauarbeiter jedoch noch an Ort und Stelle bereit, den Schaden zu beseitigen oder zu bezahlen: Beide Seiten hätten eine „zivilrechtliche Einigung“ erzielt, hieß es in der Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle, in denen Teerkolonnen versuchten, Hausbesitzer zu prellen.

