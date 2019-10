Baustellen-Staus ade! Ausbau der A 99 kurz vor Abschluss

Freie Fahrt auf der Autobahn 99: Von Mittwoch an können Autofahrer zwischen Aschheim und dem Autobahnkreuz München-Nord auf drei Spuren in Richtung Stuttgart/Lindau fahren, teilte Bayerns Verkehrsministerium am Dienstag mit. Eine vierte Spur werde in einem Monat ebenfalls fertiggestellt. Auch in Richtung Salzburg seien vom 20. November an vier Fahrbahnen nutzbar. Um den Verkehr um die Metropolregion München herum weiter zu entlasten, sollen im kommenden Jahr zu Stoßzeiten die Seitenstreifen auf der Strecke freigegeben werden, so dass bis zu zehn Fahrspuren zur Verfügung stehen.

Im Auftrag des Bundes hat der Freistaat die A 99 einschließlich der Entwässerung und Schutzsysteme erneuert. Insgesamt wurden 13 Brücken abgebrochen und neu gebaut. Drei weitere Brücken sind instandgesetzt worden. Bis zu acht Meter hohe Lärmschutzwände und ein lärmmindernder Asphalt sollen Anwohner künftig vor dem Autobahnlärm schützen.