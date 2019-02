Baumaschinen im Wert von 20 000 Euro aus Zimmerei gestohlen

Unbekannte haben mehrere Profi-Baumaschinen im Wert von etwa 20 000 Euro aus einer Zimmerei gestohlen. Die Täter brachen in der Nacht auf Samstag über ein Fenster in die Zimmerei in Mainleus (Landkreis Kulmbach) ein, wie die Polizei mitteilte. Aus der Lagerhalle klauten sie den Angaben zufolge hochwertige tragbare Baumaschinen, darunter unter anderem Handkreissägen und Bohrmaschinen. Aufgrund der Menge der gestohlenen Maschinen gehen die Beamten davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Transport nutzten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mitteilung der Polizei