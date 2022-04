Baum trifft Mann auf der Brust: Schwer verletzt

Ein Mann ist bei Fällarbeiten in einem Wald nahe Beratzhausen (Landkreis Regensburg) von einem Baum getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte der 60-Jährige am Dienstagnachmittag eine in einem Baum festgeklemmte Motorsäge mit einer zweiten freizuschneiden. Der Stamm brach ab und traf den Oberkörper des Mannes. Dabei wurde er gegen einen anderen Baum geschleudert. Er erlitt schwere Brust- und Wirbelverletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

