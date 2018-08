Ein umgestürzter Baum hat am Donnerstagnachmittag die Bahnstrecke zwischen Roth und Georgensgmünd in Mittelfranken blockiert. Nach Auskunft der Bundespolizei konnte ein Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen das Hindernis. Allerdings sei niemand verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an. Unklar war zunächst, wie lange die Zugstrecke gesperrt sein wird.