Baum gefällt, um Modellflugzeug zu bergen

Auf brachiale Weise hat ein Pärchen in Unterfranken ein Modellflugzeug geborgen, das sich in einem Baumwipfel verfangen hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, griffen der 33-Jährige und dessen 25 Jahre alte Frau am Vortag kurzerhand zu Axt und Säge und fällten die fünf Meter hohe Buche. Dabei wurden sie von ihrer Vermieterin beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigte. Als die Beamten am Tatort und der Wohnung des Mieterpaars in Klingenberg (Landkreis Miltenberg) ankamen, schlug ihnen kräftiger Marihuanageruch entgegen. Auf dem Küchentisch fanden die Polizisten mehrere Joints sowie kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren eingeleitet.