Baum fällt in Oberleitung: Regionalzug beschädigt

Ein in die Oberleitung gestürzter Baum hat am Bahnhof Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) einen Regionalzug beschädigt. Er konnte die Fahrt am Freitagabend nicht mehr fortsetzen, wie die Bundespolizei per Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Unfall habe sich rund 100 Meter vom Bahnhof entfernt ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei Bad Aibling. Der Zug mit 16 Fahrgästen sei an einen anderen Zug angekoppelt und von diesem in den Bahnhof gezogen worden.

Der Zugverkehr auf der Strecke Holzkirchen-Rosenheim sei vorerst nicht möglich, teilte die Bundespolizei mit. Polizei, Feuerwehr, Bahn-Notfallmanager Bahn und Bundespolizei waren am Freitagabend am Unfallort im Einsatz. An dem betroffenen Zug wurde der Stromabnehmer beschädigt. Der Baum sei wohl wegen des Sturmes in die Oberleitung gefallen, hieß es.

Tweets der Bundespolizei

Metronom-Tweets