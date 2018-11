Baum als Katapult: Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt

Ein Forstwirt ist in Unterfranken von einem Baum weggeschleudert und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige hatte im Gramschatzer Wald bei Rimpar (Landkreis Würzburg) einen 25 Meter hohen Baum fällen wollen, der sich mit anderen Bäumen verkeilte, sagte die Polizei am Freitag. Als der Mann den verkeilten Baum durchtrennte, baute sich Spannung auf und der 61-Jährige wurde mit dem Baum weggeschleudert. Er wurde bei dem Unfall am Mittwoch mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.