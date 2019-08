Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Edling (Landkreis Rosenheim) ist ein geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagabend aus, die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Nach Angaben der Polizei am Dienstag sei der Hof komplett niedergebrannt, die Tiere konnten gerettet werden. Der Besitzer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.