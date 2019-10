Bauerndemo in Würzburg frühzeitig beendet

Noch vor dem offiziellen Beginn der Bauernproteste in Würzburg hat der Versammlungsleiter die Demonstration beendet. Grund dafür war ein Verkehrschaos in der Stadt - ausgelöst durch Traktoren, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. „In Würzburg ging gar nichts mehr.“ Dabei waren es nach ersten Schätzungen der Polizei nur 650 statt wie erwartet 1000 Traktoren.

Schon kurz vor der Absage der Demonstration hatten die Beamten die Landwirte gebeten, wieder umzukehren. Am Versammlungsort in der Nähe der Würzburger Residenz sei kein Platz mehr für Traktoren gewesen, erklärte der Sprecher. Selbst Feuerwehr und Rettungswagen waren in einigen Stadtteilen nicht mehr durchgekommen. „Glücklicherweise gab es in dieser Zeit keine medizinischen Notfälle in den betroffenen Bereichen“, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Auch nach der Auflösung der Demo blockierten zunächst rund 20 Traktoren den Berliner Ring. Noch bis in den Nachmittag sollte es in Würzburg Staus geben. In Bayreuth sollten nach Angaben der Polizei bis in den Nachmittag noch an die 1000 Traktoren unterwegs sein, in München mehrere Hundert. Auch dort mussten Verkehrsteilnehmer mehr Zeit einplanen.

