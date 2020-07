Bauern verhindern Waldbrand

Mehrere Landwirte haben mit Hilfe von Güllefässern im Landkreis Ansbach einen Waldbrand verhindert. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag brachten sie mit den Fässern immer wieder Wasser zum Brand eines Getreidefeldes an einem Waldrand. Durch die Wasserversorgung konnten die etwa 70 Feuerwehrleute die Flammen in Flachslanden eindämmen. Trotzdem verbrannten am Mittwoch etwa vier Hektar des Feldes, was einer Fläche von 50 Handballfeldern entspricht. Die Ursache des Feuers blieb erst einmal unklar.