Bauern rufen zu Protest bei Merkel-Besuch auf

Bayerische Bauern rufen anlässlich des Besuches von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Deggendorf zum „stillen Protest“ auf. Die Vereinigung „Land schafft Verbindung“, die am Freitag einen großen Bauernprotest in Nürnberg organisiert hatte, kündigte am Sonntag an, „Forderungen und Meinungen über die Agrarpolitik“ und die Enttäuschung darüber, dass Merkel nicht mit ihnen spreche, mit Bannern, Transparenten und Schildern zum Ausdruck zu bringen. Merkel kommt am Montag zum Tag des Ehrenamtes nach Deggendorf. Es sei „bedauerlich, dass unsere Bundeskanzlerin das Gespräch meidet“, teilte die Vereinigung mit. 60 Traktoren werden sich nach Angaben der Initiative auf dem Volksfestplatz aufstellen, um Merkel in Empfang zu nehmen.