Bauern lassen Blumen blühen

Die Diskussionen um Bienensterben und Insektenschwund haben offenbar einen Effekt in der Landwirtschaft: Deutschlands Bauern pflanzen am Rande ihrer Felder und Äcker mehr Blühstreifen an als bisher. Beim größten deutschen Agrarhändler Baywa ist der Absatz von Saatgut für Blumen- und Blühmischungen um mehr als ein Viertel gestiegen, wie das Münchner Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Rechnerisch sind damit 4300 Hektar - das sind 43 Quadratkilometer - mehr mit Blumen bepflanzt als im vergangenen Jahr. Das entspricht nach Berechnung der Baywa der Fläche sämtlicher Münchner Grünanlagen. Die Baywa hat den größten Teil ihrer Kunden in Süd- und Ostdeutschland.